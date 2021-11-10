В России за сутки выявили 38 058 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 38 058 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942) и Подмосковье (2649).

За прошедшие 24 часа зафиксировано 1239 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 34 565 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 911 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 454 летальных исхода, выздоровел 7 654 161 человек.

Ранее в этот день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. Для того, чтобы избежать новой пандемии, нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям, пояснил ученый.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что к настоящему моменту первым компонентом вакцины от коронавируса привились 62 млн россиян. По его словам, сейчас в стране функционирует более чем 90 тыс. пунктов вакцинации, в числе которых мобильные бригады.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов во вторник сообщил, что в России развернули более 300 тыс. больничных коек для лечения граждан с COVID-19. По его словам, амбулаторно лечатся более 1 млн человек, в стационарах — более 250 тыс.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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