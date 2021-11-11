Игра по некрупному: госкомпании поставили рекорд по закупкам у МСП

За девять месяцев 2021 года госкомпании заключили более 455 тыс. договоров о закупках общей стоимостью свыше 9 трлн рублей. Из них на малый и средний бизнес пришелся каждый третий рубль , а итоговая сумма для небольших предприятий составила 2,8 трлн, что стало рекордом с 2015 года, рассказали «Известиям» в Корпорации МСП. Самые высокие темпы прироста продемонстрировал бизнес Ненецкого АО, Амурской и Рязанской областей, причем немного увеличилась и конкуренция: на каждую закупку в среднем было подано более двух заявок . Такая динамика говорит о постепенном восстановлении бизнеса от последствий пандемии, считают эксперты.

Закупочная лихорадка

Интерес госкомпаний к закупкам у малого бизнеса по 223-ФЗ растет с начала 2021 года: как ранее писали «Известия», по итогам I квартала крупнейшие заказчики закупили товаров и услуг у МСП на 804 млрд рублей, что составило 31,9% в общем объеме и стало рекордом за пять лет.

Девять месяцев 2021 года принесли малым фирмам новый максимум в госзакупках — они заключили с госкомпаниями 334 тыс. договоров на 2,8 трлн рублей . В результате доля МСП в общей сумме контрактов достигла 30,9% — рекордного значения с 2015 года, сообщили в Корпорации МСП. Для сравнения: по итогам девяти месяцев 2020-го показатель едва превысил 20%, а в 2018-м оказался на уровне 17%.

По данным Корпорации МСП, высокий прирост объема закупок у МСП произошел в Ненецком АО (более чем в три раза, на 232%), Амурской и Рязанской областях (на 125% и 113%) . Резкое увеличение показателя произошло также в Калмыкии (84%) и Удмуртии (64%), а кроме них в топ-10 по приросту вошли Алтайский край (61%), Татарстан (61%) и Крым (60%). При этом больше всего госкомпаниям поставляли предприниматели из Москвы — более чем на триллион рублей. На втором месте оказались бизнесмены из Санкт-Петербурга — им удалось получить заказов на 291 млрд, а на третьем — МСП из Московской области (181 млрд).

Игра по некрупному Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Уровень конкуренции тоже вырос: если в 2020 году на каждый тендер приходилось меньше двух претендентов, то за девять месяцев 2021 года их число в среднем составило 2,24 .

Вместе с тем объем закупок у единственного поставщика (когда контракт заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без проведения формальной процедуры выбора контрагента), напротив, снизился и составил 9,55%. Это на 4 п.п. меньше, чем общая практика по закону 2020 году, указали в Корпорации МСП.

В результате госкомпаниям удалось сэкономить на закупках 7,7%, что в 4,9 раза выше по сравнению с общей практикой применения 223-ФЗ в прошлом году .

«Известия» направили запросы в крупнейшие госкомпании с просьбой раскрыть свою статистику по закупкам у малого бизнеса. За девять месяцев 2021-го доля закупок «Почты России» у МСП составила почти 40% от общего объема заключенных договоров , заявили в организации. Их стоимость выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . Там рассказали, что в основном у малых и средних предпринимателей закупают услуги перевозок автотранспортом, периодические печатные издания, а также работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для обработки почты.

В Минфине не прокомментировали данные Корпорации МСП по запросу «Известий».

Игра по некрупному Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В июле 2021 года правительство увеличило обязательную квоту госзакупок у МСП с 20% до 25%. Принятое решение должно расширить доступ малого и среднего бизнеса к контрактам, проводимым госкорпорациями и другими организациями с госучастием, а также станет дополнительным стимулом для развития МСП, заявляли тогда в кабмине.

Экономические причины

Очень важно, чтобы бизнес не боялся принимать участие в госзакупках, ведь это стабильный канал сбыта продукции, особенно в нынешней ситуации с ковидными ограничениями , заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом он признал, что проблемы с заказчиками периодически возникают, но корпорация помогает их уладить.

Александр Исаевич также отметил, что по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова организация будет ежегодно проводить анализ аффилированности , чтобы повышать прозрачность рынка закупок. Кроме того, корпорация мониторит соблюдение обязательной квоты МСП . Сейчас анализ охватывает 1,8 тыс. компаний, а с нового года в него будет включено еще 1,7 тыс. организаций, резюмировал Александр Исаевич.

Увеличение доли закупок у МСП могло быть обусловлено ориентацией на повышение квот ы, предположила младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. При этом такая динамика вносит позитивный вклад в бизнес небольших компаний, ослабленный антиковидными ограничениями. По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2021-го оборот малых предприятий в ряде сфер отставал от допандемийного уровня, в том числе в отраслях, где услуги МСП пользуются спросом со стороны госкомпаний (например, в строительстве), напомнила эксперт.

Игра по некрупному Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

При этом сам рост госзакупок у малого бизнеса Алла Юрова оценила как скромный : за девять месяцев 2021 года они составили 2,8 трлн, в то время как за аналогичный период прошлого года превысили 2,7 трлн рублей. При сохранении такой динамики для достижения целевого показателя по закупкам — 5 трлн рублей к 2024 году — могут потребоваться дополнительные меры стимулирования развития сектора МСП, полагает она.

Причины увеличения объема госзакупок у малого бизнеса в первую очередь экономические , уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Среди них — сокращение срока оплаты по договорам с участием МСП с 30 до 15 дней, постоянное повышение минимального порога закупок у малого бизнеса, а также установление штрафов для должностных лиц и заказчиков, нарушивших сроки оплаты по договорам . Кроме того, для МСП активно проводятся обучающие мероприятия, на которых объясняются нюансы проведения закупочных процедур на электронных площадках.

Можно полагать, что нынешняя динамика говорит о восстановлении экономики после ограничений на фоне пандемии, оптимистичен аналитик «Фридом Финанс» Антон Скловец.