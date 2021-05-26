Бизнес в доле: МСП установили рекорд в госзакупках

В январе–марте 2021 года доля закупок госкомпаний у МСП составила 31,9%, что стало рекордом как минимум с 2016 года. Об этом «Известиям» сообщили в Корпорации МСП . В абсолютном выражении объем сделок составил 804 млрд рублей. Наиболее востребованными у заказчиков оказались услуги по строительству коммунальных объектов, реклама и маркетинговые исследования, а также возведение зданий. Положительная динамика обусловлена оживлением деловой активности после пандемии и накоплением у МСП опыта по работе с закупками , заявили эксперты.

По малой поставке

В I квартале 2021 года крупнейшими заказчиками в рамках закона № 223-ФЗ было заключено более 138 тыс. договоров на 2,5 трлн рублей, рассказали «Известиям» в Корпорации МСП. Из них доля контрактов с малым и средним бизнесом составила 31,9% или 804 млрд рублей, что стало рекордом как минимум с 2016 года. Для сравнения: в I квартале 2020 года доля МСП была более чем в два раза ниже и не превысила 12%, в 2019 году она доходила до 20%, а в 2018-м — 8,8%.

Лидером по доле закупок у малого и среднего бизнеса стал Центральный федеральный округ с результатом в 39% и 84,2 млрд рублей . При этом внутри макрорегиона максимальный объем заказов у МСП был зафиксирован в Москве и составил 57,3 млрд, на втором месте оказалась Московская область (12 млрд), а на третьем — Тульская (3,8 млрд).

Бизнес в доле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чаще всего госкомпании покупали у малых фирм, созданных в 2014 году: на них пришлось около 8% общей суммы контрактов МСП за I квартал или 64 млрд рублей. А в отраслевом разрезе наибольшей популярностью у заказчиков пользовались услуги по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи (на это было потрачено 50,3 млрд), рекламные сервисы, а также исследования конъюнктуры рынка (25 млрд), работы по возведению зданий (24 млрд рублей) и поставки трубопроводной арматуры (21,4 млрд) .

Благодаря закупкам у МСП госкомпаниям удалось сэкономить чуть больше 7% , подсчитали в корпорации. А уровень конкуренции (среднее количество поданных заявок на одну закупку) зафиксировался на отметке в 2,6, не изменившись по сравнению с прошлым годом.

Как ранее писали «Известия», правительство сформировало очередной пакет мер поддержки МСП, одной из которых стало увеличение квоты МСП в госзакупках до 30%. Сегодня по закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» она составляет 20% в годовом выражении.

— По нашим оценкам, такое решение позволит обеспечить доступ к закупкам в рамках этого закона более чем 200 тыс. предпринимателям из сектора МСП. Для них закупки крупнейших заказчиков — это надежный канал сбыта своей продукции и возможность развития компании, — заявил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Минфине не прокомментировали данные организации по запросу «Известий».

Оживление и опыт

Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись в оценке причин увеличения доли МСП в закупках госкорпораций. Положительная динамика обусловлена в первую очередь оживлением деловой активности в начале 2021-го по сравнению с ее приостановлением в начале прошлого пандемийного года , уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Кроме того, на рост закупок у МСП повлияло ограничение перечня документов, которые заказчик может требовать, и сокращение срока оплаты по договорам с 30 до 15 рабочих дней , полагает он.

По мнению аналитика корпоративных рейтингов НРА Аллы Юровой, динамика госзакупок у МСП выступает отражением накопленного опыта малого бизнеса по участию в конкурсных процедурах . А аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк связывает ее с развитием электронных торговых площадок и высокой конкуренцией между ними , что позволяет упрощать процедуру конкурса и снижать тарифы.

Бизнес в доле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом в оценке целесообразности роста обязательной доли госзакупок эксперты тоже не пришли к консенсусу.

— Увеличение квоты МСП в госзакупках станет источником дополнительного устойчивого спроса на услуги сектора , что внесет позитивный вклад в динамику ослабленного последствиями антиковидных ограничений бизнеса, — спрогнозировала Алла Юрова.

Она напомнила, что в соответствии с паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов МСП», целевой показатель объема закупок крупнейших заказчиков у малого бизнеса в 2021 году должен составить 3,8 трлн рублей. С учетом динамики в I квартале этот показатель может превысить 4 трлн, оптимистична эксперт.

Доля закупок у МСП вырастет до 33–35% в нынешнем году , ожидает Дмитрий Орехов. Этому будут способствовать установление с 2021 года единых требований к банковской гарантии на обеспечение заявок и контрактов в закупках среди малого бизнеса, обязанность заказчиков обосновывать начальную максимальную цену, а также перевод закупок у единственного поставщика на электронные торговые площадки, заявил эксперт.