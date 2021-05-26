 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Бомбардировщик ВВС США во время полета над Балтикой нес реальные авиабомбы
Общество
В Госдуме предложили изымать автомобили у пьяных водителей
Спорт
Нидерланды отказались от участия в чемпионате Европы по велотреку в Минске
Мир
Взрыв прогремел на авиабазе КСИР рядом с Тегераном
Мир
Авиакомпания AirBaltic с 27 мая приостановит полеты из Риги в Минск
Мир
Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов
Мир
Эстония ослабит ряд коронавирусных ограничений с 31 мая
Мир
Ряд западных стран призвали не признавать президентские выборы в Сирии
Мир
Экс-президент Чехии опроверг заявления СМИ о «тайном кредите» для СССР
/

Бизнес в доле: МСП установили рекорд в госзакупках

В I квартале компании сектора заняли почти треть рынка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Бизнес в доле: МСП установили рекорд в госзакупках
2021-05-25 17:06:51">
2021-05-25 17:06:51
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В январе–марте 2021 года доля закупок госкомпаний у МСП составила 31,9%, что стало рекордом как минимум с 2016 года. Об этом «Известиям» сообщили в Корпорации МСП. В абсолютном выражении объем сделок составил 804 млрд рублей. Наиболее востребованными у заказчиков оказались услуги по строительству коммунальных объектов, реклама и маркетинговые исследования, а также возведение зданий. Положительная динамика обусловлена оживлением деловой активности после пандемии и накоплением у МСП опыта по работе с закупками, заявили эксперты.

По малой поставке

В I квартале 2021 года крупнейшими заказчиками в рамках закона № 223-ФЗ было заключено более 138 тыс. договоров на 2,5 трлн рублей, рассказали «Известиям» в Корпорации МСП. Из них доля контрактов с малым и средним бизнесом составила 31,9% или 804 млрд рублей, что стало рекордом как минимум с 2016 года. Для сравнения: в I квартале 2020 года доля МСП была более чем в два раза ниже и не превысила 12%, в 2019 году она доходила до 20%, а в 2018-м — 8,8%.

МСП

Лидером по доле закупок у малого и среднего бизнеса стал Центральный федеральный округ с результатом в 39% и 84,2 млрд рублей. При этом внутри макрорегиона максимальный объем заказов у МСП был зафиксирован в Москве и составил 57,3 млрд, на втором месте оказалась Московская область (12 млрд), а на третьем — Тульская (3,8 млрд).

Бизнес в доле
стройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чаще всего госкомпании покупали у малых фирм, созданных в 2014 году: на них пришлось около 8% общей суммы контрактов МСП за I квартал или 64 млрд рублей. А в отраслевом разрезе наибольшей популярностью у заказчиков пользовались услуги по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи (на это было потрачено 50,3 млрд), рекламные сервисы, а также исследования конъюнктуры рынка (25 млрд), работы по возведению зданий (24 млрд рублей) и поставки трубопроводной арматуры (21,4 млрд).

ЕИС ли бы не они: половина новичков в госзакупках выигрывают тендер в первый год
Среди компаний и ИП, которые начали участвовать в госзакупках в 2020-м, заказ получили 60%

Благодаря закупкам у МСП госкомпаниям удалось сэкономить чуть больше 7%, подсчитали в корпорации. А уровень конкуренции (среднее количество поданных заявок на одну закупку) зафиксировался на отметке в 2,6, не изменившись по сравнению с прошлым годом.

Как ранее писали «Известия», правительство сформировало очередной пакет мер поддержки МСП, одной из которых стало увеличение квоты МСП в госзакупках до 30%. Сегодня по закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» она составляет 20% в годовом выражении.

— По нашим оценкам, такое решение позволит обеспечить доступ к закупкам в рамках этого закона более чем 200 тыс. предпринимателям из сектора МСП. Для них закупки крупнейших заказчиков — это надежный канал сбыта своей продукции и возможность развития компании, — заявил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Минфине не прокомментировали данные организации по запросу «Известий».

Оживление и опыт

Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись в оценке причин увеличения доли МСП в закупках госкорпораций. Положительная динамика обусловлена в первую очередь оживлением деловой активности в начале 2021-го по сравнению с ее приостановлением в начале прошлого пандемийного года, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Кроме того, на рост закупок у МСП повлияло ограничение перечня документов, которые заказчик может требовать, и сокращение срока оплаты по договорам с 30 до 15 рабочих дней, полагает он.

По мнению аналитика корпоративных рейтингов НРА Аллы Юровой, динамика госзакупок у МСП выступает отражением накопленного опыта малого бизнеса по участию в конкурсных процедурах. А аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк связывает ее с развитием электронных торговых площадок и высокой конкуренцией между ними, что позволяет упрощать процедуру конкурса и снижать тарифы.

Бизнес в доле
график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Прикрылись короной: число нарушений с госзакупками выросло почти на 6%
Эксперты утверждают, что многие структуры проводили сделки под видом экстренных мероприятий

При этом в оценке целесообразности роста обязательной доли госзакупок эксперты тоже не пришли к консенсусу.

Увеличение квоты МСП в госзакупках станет источником дополнительного устойчивого спроса на услуги сектора, что внесет позитивный вклад в динамику ослабленного последствиями антиковидных ограничений бизнеса, — спрогнозировала Алла Юрова.

Она напомнила, что в соответствии с паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов МСП», целевой показатель объема закупок крупнейших заказчиков у малого бизнеса в 2021 году должен составить 3,8 трлн рублей. С учетом динамики в I квартале этот показатель может превысить 4 трлн, оптимистична эксперт.

Доля закупок у МСП вырастет до 33–35% в нынешнем году, ожидает Дмитрий Орехов. Этому будут способствовать установление с 2021 года единых требований к банковской гарантии на обеспечение заявок и контрактов в закупках среди малого бизнеса, обязанность заказчиков обосновывать начальную максимальную цену, а также перевод закупок у единственного поставщика на электронные торговые площадки, заявил эксперт.

Увеличение квоты для МСП преждевременно, так как процент сорванных ими заказов и качество выполнения по-прежнему отстают от крупного бизнеса, категоричен Евгений Миронюк. Тем более, что сейчас заказчики могут беспрепятственно отдавать большее число заказов организациям МСП, чем предусмотрено квотой, резюмировал он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021