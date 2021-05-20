Охрана бизнес-среды: Корпорация МСП защитит права предпринимателей

У Корпорации МСП появится новая функция — она возьмет на себя полномочия по защите прав предпринимателей . Это следует из проекта стратегии организации до 2025 года (есть в распоряжении «Известий»). Предполагается, что корпорация займется посредничеством в урегулировании разногласий бизнеса и региональных властей, а также поэтапно распространит единые стандарты защиты предпринимателей в субъектах . Конфликты между бизнесменами и властями в регионах чаще всего возникают по вопросам, связанным с землей, арендой и торговлей, заявили эксперты. При этом нововведения способны улучшить деловой климат.

Медиация и стандартизация

Сегодня правовой защитой предпринимателей в России занимается аппарат бизнес-омбудсмена, центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», а также платформа «Забизнес.рф». В скором времени полномочия по отстаиванию законных интересов бизнеса появятся и у Корпорации МСП (институт курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов), выяснили «Известия». В проекте стратегии института развития, рассчитанном до 2025 года, говорится, что защита прав предпринимателей станет одним из ключевых направлений ее деятельности наряду с финансовой помощью малым компаниям, настройкой рынков сбыта, развитием и диджитализацией инфраструктуры поддержки, а также помощью стартапам.

Выступать с протекцией предпринимателей корпорация планирует путем посредничества в урегулировании конфликтов между ними и представителями региональных властей . Один из инструментов для этого — стандартизация работы коллегиальных органов, которые отстаивают интересы бизнеса на местах (речь идет о советах, штабах и т.д.), и поэтапное распространение единого стандарта защиты предпринимателей во всех регионах страны.

Как пояснил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, сейчас организация в диалоге с бизнесом и властями субъектов прорабатывает конкретный формат взаимодействия. Скорее всего, это будет «одно окно» , которое избавит предпринимателей от хождения по инстанциям и позволит рассматривать обращения к нескольким органам одновременно.

— Бизнес взаимодействует с региональными властями по многим вопросам: аренде объектов государственной собственности, размещению вывесок, потреблению коммунальных услуг, регистрации прав собственности на объекты недвижимости и т.д. При этом часто предприниматели сами предлагают, как сделать процедуры более комфортными. Важно прорабатывать суть таких инициатив, анализировать возможные точки роста локального бизнес-климата, — заявил Александр Исаевич .

Кроме того, ряд действий в сфере контроля и надзора позволит обезопасить бизнес от беззакония, следует из проекта стратегии. В частности, развитие зеркального реестра проверок — государственного сервиса, который дает предпринимателям возможность оставить обратную связь о действиях контролеров . Кроме того, Корпорация МСП планирует мониторить разработку контрольно-надзорными органами проверочных листов (в организации полагают, что это позволит полноценно внедрить самодиагностику и самодекларирование у предпринимателей), а также синхронизировать функционал зеркального реестра с единым реестром проверок. Таким образом появится новый портал — Цифровой помощник КНД, который станет мультисервисным по теме контроля и надзора в России.

Проект стратегии подразумевает появление у организации и других новых инструментов. Например, в сфере финансовой поддержки МСП нововведением станут «зонтичные» поручительства, а стимулировать экспорт поможет цифровая система оценки зрелости предпринимателей (она позволит выявить потенциальных МСП-поставщиков на базе цифровой платформы). Кроме того, корпорация планирует создание инструмента чекапа бизнес-компетенций.

Главное — желание

Чтобы повысить эффективность правовой поддержки предпринимателей, необходимы две составляющие — компетенции и желание, очень сильно зависящие от конкретных людей , которым будет поручено это направление в корпорации, отметил правозащитник и экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи. В противном случае Корпорация МСП станет еще одним ящиком для жалоб бизнеса и получения отписок, предупредил эксперт. При этом единый стандарт защиты предпринимателей способен значительно улучшить деловой климат — при условии, что его соблюдение станет одним из KPI для губернаторов, по которым они будут отчитываться президенту.

Александр Хуруджи также добавил, что чаще всего конфликты предпринимателей и региональных органов власти связаны с использованием земли, торговлей, регуляторикой, закупочными процедурами — всё это возможное поле для деятельности Корпорации МСП в рамках нового направления.

Судя по обращениям, которые поступают в «Опору России», предприниматели чаще всего не согласны с арендными условиями, множество споров касается объектов нестационарной торговли, а также контрольно-надзорных процессов, отметил вице-президент организации Дмитрий Петровичев . Кроме того, в последний год вопросы предпринимателей вызывает и предоставление мер поддержки — не везде помощью охватывают всех, кто имеет на нее право. В целом эксперт оценил нововведения позитивно: по его словам, любая госструктура, которая занимается взаимодействием с малым бизнесом, должна содействовать защите его прав.