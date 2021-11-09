Россиянам объяснили назначение бумажного сертификата о вакцинации от COVID-19

Бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 может потребоваться россиянам, если они не имеют доступа к интернету или у них нет смартфона, на который можно скачать QR-код, объяснил «Известиям» во вторник, 9 ноября, юрист Андрей Лямзин.

«По опыту, как правило, затруднена связь именно в госорганах, а также МФЦ. Также бумажный сертификат требуется для сверки данных электронного сертификата и бумажного», — объяснил эксперт.

При этом электронный и бумажный сертификаты равноценны, подчеркнул юрист. Поэтому не принять бумажный вариант документа где-либо не могут.

«Если такая ситуация произошла, то жаловаться можно в порядке подчиненности — сначала руководителю организации, сотрудник которой не принял сертификат, потом в Роспотребнадзор, в полицию», — заключил он.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 с 16 ноября можно будет получить в МФЦ. По его словам, для многих граждан, которые уже вакцинировались, такой вариант документа будет удобнее и соответствующее постановление правительства уже подписано.

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде.

Как объяснял «Известиям» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, выдача в России сертификатов нового образца, вероятно, сможет помочь с выявлением и аннулированием подделок. По его словам, бороться с этой ситуацией в стране до введения единого образца было проблематично.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.