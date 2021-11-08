Юрист объяснил введение новых сертификатов вакцинации от COVID-19

Выдача в России сертификатов нового образца о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, вероятно, сможет помочь с выявлением и аннулированием подделок. Такое мнение в понедельник, 8 ноября, «Известиям» выразил адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

С понедельник россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперт подчеркнул, что бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в стране до введения единого образца было проблематично.

«То есть, введенная министерством форма должна помочь в выявлении и аннулировании поддельных сертификатов», — подчеркнул Гавришев.

Так, по задумке ведомства, все ранее выданные поддельные сертификаты будут определены и автоматически аннулированы благодаря сложной технической процедуре обновления, допустил юрист.

Оригинальные документы, как объяснил юрист, будут автоматически заменены на обновленные до 1 марта 2022 года. Информация о переоформлении будет доводиться до каждого гражданина в личном кабинете на портале государственных услуг.

При этом если гражданин желает получить обновленный документ в бумажном виде, ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ. Также заказать бумажную версию документа можно на портале государственных услуг.

Согласно приказу Минздрава, документ нового образца будет доступен в электронном виде на портале госуслуг не позднее чем через три дня после прививки. Сертификат будет содержать сведения о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его Ф.И.О., дату рождения, пол, адрес места жительства, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. В документе будет отмечено, когда, где и какой вакциной человек привился.

Также в него внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о том, болел ли человек COVID-19. В сертификате предусмотрено место для QR-кода. Он будет единым для всех регионов России и будет заноситься в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки.

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенной инфекции 25 октября.

21 октября стало известно, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России вновь активизировались мошенники, предлагающие поддельные сертификаты о вакцинации. Уточнялось, что продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к «Госуслугам».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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