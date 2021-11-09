ЕС приостановил упрощенную выдачу виз для официальных лиц Белоруссии

Евросоюз временно приостановил действие упрощенного визового режима для официальных лиц Белоруссии. Это 9 ноября следует из заявления ЕС.

Отмечается, что решение связано с «гибридной атакой со стороны белорусского режима».

«Приостановление действия касается положений, которые отменяют требования о документальном подтверждении, регулируют выдачу многократных виз и снижают сборы за подачу заявления на получение визы, поскольку они применяются к должностным лицам режима Беларуси», — сказано в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что решение не отразится на обычных гражданах страны — они будут пользоваться теми же льготами, что и раньше. В свою очередь министр внутренних дел Словении и председатель Совета внутренних дел ЕС Алеш Хойс обвинил Минск в использовании ситуации с мигрантами в политически целях и назвал решение о приостановке упрощенной выдачи виз ответом на такие действия.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана шли вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

Также в этот день заместитель госсекретаря Союзного государства (СГ) Алексей Кубрин подчеркнул, что ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией нагнетается европейской стороной. По его словам, это также не может не влиять на Союзное государство с точки зрения формирования миграционной политики.

МИД Польши 9 ноября призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Литва в свою очередь объявила о решении ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва. Варшава и Вильнюс не намерены принимать граждан других государств, не имеющих законных оснований на въезд, отметил власти Польши и Литвы.

В минобороны Белоруссии отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису. Кроме того, в Минске указали, что беженцы находятся законно на белорусской территории и намерены реализовать свое право на получение убежища в ЕС, однако польская сторона применяет в том числе слезоточивый газ в отношении мигрантов, не допуская к ним представителей международных правозащитных и гуманитарных организаций.