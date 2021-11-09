Саакашвили заявил о своем избиении после госпитализации в тюремную больницу

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о том, что был избит сотрудниками больницы Глданской тюрьмы сразу после госпитализации. Письмо с соответствующим заявлением прочитал во вторник, 9 ноября, на брифинге его адвокат Ника Гварамия.

«Сотрудники [тюремной больницы] стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — сообщается в письме Саакашвили.

По информации адвоката, в тюремной больнице Саакашвили продолжает голодовку, а также отказывается от лечения и требует встречи со своим лечащим врачом.

8 ноября глава министерства юстиции страны Рати Брегадзе сообщил о том, что Михаил Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюремной больницы. По его словам, бывший грузинский лидер также повредил дорогостоящее медицинское оборудование сразу после того, как был помещен в учреждение.

По данному факту организовано расследование Генеральной инспекцией министерства юстиции Грузии.

Видео перевода Саакашвили в тюрьму появилось позже в тот же день.

Параллельно с этими событиями на площади Свободы в Тбилиси начался митинг в поддержку экс-президента, который устроили оппозиционная партия «Единое национальное движение». Главным требованием участников акции протеста должен был стать перевод Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику.

Экс-главу Грузии доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани в связи с ухудшением здоровья за некоторое время до начала митинга.

Адвокат Ника Гварамия сравнивал тайную перевозку его подзащитного Саакашвили из тюрьмы в больницу с похищением человека. Он добавил, что никто из членов семьи арестованного политика не знает о его состоянии и месте нахождения.

Накануне Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет.

Задержание Михаила Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси, после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.

Бывшего президента страны осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае политика приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.