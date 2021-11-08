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Дания не вводила ограничения в отношении экипажа «Академика Иоффе»
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Дания не вводила ограничения в отношении экипажа «Академика Иоффе»

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Дания не вводила ограничительные меры в отношении научных сотрудников и членов экипажа российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», которое было задержано в датском порту Скаген. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщило посольство России в Дании в комментарии «Известиям».

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«Члены экипажа и научные сотрудники не покидали борт судна, хотя ограничительные меры в их отношении, по имеющейся у посольства информации, судебными властями Дании не вводились. Вопрос их возвращения в Россию рассматривается, посольство готово оказать необходимую консульско-правовую и иную поддержку при их эвакуации в случае принятия соответствующего решения», — говорится в сообщении.

Арест судна был осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей коммерческой деятельностью судна, отметили в дипмисии.

Уточняется, что в настоящий момент «Академик Иоффе» остается на рейде в порту Скагена.

О задержании судна в датском порту Скаген стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

5 ноября сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн.

One Ocean Expeditions некоторое время назад арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. Оно было одним из трех в распоряжении компании. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли.

В одном из круизов судно село на мель, пассажиров пересадили на другое, а компании пришлось выплачивать пассажирам убытки на $6,5 млн. Девять рейсов было отменено. One Ocean Expeditions считает, что к инциденту привели действия экипажа.

По предположению юриста Дмитрия Кваши, срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом зависит от решения суда и действий адвокатов по делу. Он описал два варианта развития событий, лучшее из которых могут реализовать защитники судовладельца.

7 ноября «Известия» поговорили с учеными с задержанного в Дании судна. Член экипажа «Академика Иоффе» рассказал, что им неизвестно, когда их точно эвакуируют с судна. Ученые заверили, что с ними все в порядке, провизии хватает. Они продолжают научную деятельность, члены экипажа поддерживают связь с близкими.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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