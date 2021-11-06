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Юрист назвал возможные сроки пребывания «Академика Иоффе» под арестом

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Срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом в датском порту Скаген зависит от решения суда и действий адвокатов по делу, рассказал юрист Дмитрий Кваша в беседе с «Известиями» 6 ноября.

«Как правило, если мы берем судебные споры, то до момента выяснения всех обстоятельств либо принятия судом решения о том, что лицо правомерно привлечено к ответственности, до конца судебного разбирательства судно может остаться под арестом», — сказал он.

В случае, если адвокаты судовладельца предоставят суду доказательства невиновности в разбираемом деле, арест может быть снят.

«Тогда с момента вынесения судом определения о неправомерном аресте он может быть снят. Вопрос правовой позиции: насколько наши юристы будут подготовлены и смогут обосновать, что здесь нет вины судовладельца», — пояснил специалист.

О задержании судна стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

В тот же день первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук призвал власти Дании к скорейшему освобождению судна.

5 ноября в беседе с «Известиями» адвокат Василий Давыдов заявил, что в ситуации с судном «Академик Иоффе» необходимо срочно работать с юристами и оспаривать решение суда. Он порекомендовал ознакомиться с договором фрахтования, так как там наверняка прописаны обязанности каждой из сторон, что поможет разобраться в произошедшем.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане

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