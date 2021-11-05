Адвокат прокомментировал ситуацию с судном «Академик Иоффе»

В ситуации с судном «Академик Иоффе» необходимо срочно работать с юристами и оспаривать решение суда, считает адвокат Василий Давыдов. Такое мнение в пятницу, 5 ноября, он высказал в беседе с «Известиями».

По его словам, необходимо подробно ознакомиться с договором фрахтования, потому что там наверняка прописаны обязанности каждой из сторон.

«Вот эти повреждения, они же не просто так там появились. Кто-то их нанес. Должны были быть составлены соответствующие протоколы. Возможно, что в этом случае убытки и повреждения должна оплачивать страховая компания. Поэтому сложно рассуждать на эту тему, не зная, как распределено бремя ответственности между сторонами», — подчеркнул он.

Юрист отметил, что туристическая компании Ocean Expedition выплатила средства или аванс владельцу судна — Институту океанологии. Как объяснил Давыдов, в результате банкротства сторона, которая заказала услуги, требует возвращения аванса. Поэтому суд и наложил арест на имущество института, то есть на «Академик Иоффе».

По мнению адвоката, в данном случае Институту океанологии необходимо нанять специалистов по морскому праву. Однако, заметил собеседник канала, время может быть уже упущено, поскольку там, скорее всего, был какой-то судебный иск, и обеспечительные меры принимаются в его рамках.

«Возможно, на это не обратили внимание, сейчас надо срочно работать с юристами и оспорить решение суда. Другого развития событий я не вижу. Я думаю, это можно вполне оспорить. Сейчас надо решать именно через судебные механизмы, через привлечение экспертов», — заключил Давыдов.

О задержании судна стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

В тот же день первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук призвал власти Дании к скорейшему освобождению судна.

Также стали известны подробности задержания судна «Академик Иоффе». Инцидент произошел 1 ноября в датском порту Скаген на основании иска канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. События, которые легли в основу иска, произошли в 2019 году.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.