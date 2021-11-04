В Российском союзе моряков призвали освободить судно «Академик Иоффе»

Российское судно «Академик Иоффе», принадлежащее Институту океанологии им. П.П. Ширшова, должно быть освобождено как можно скорее. К этому 4 ноября призвал власти Дании первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук в беседе с РЕН ТВ.

В настоящее время самой главной задачей является определение вариантов освобождение судна, среди которых и внесение залога. Именно от этого зависит длительность нахождения «Академика Иоффе» в датских водах, сказал Ковальчук.

«Если стоянка под арестом будет затягиваться, то необходимо вернуть на родину участников научной экспедиции и, вероятно, часть экипажа. Также остающиеся на борту должны быть обеспечены продуктами, пресной водой, топливом для поддержания систем судна в рабочем режиме», — отметил он.

По его словам, Российский союз моряков будет следить за происходящим.

О задержании судна стало известно ранее в этот день. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

Сам инцидент при этом произошел 1 ноября в порту Скаген. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна.

МИД России получил копии судебных материалов.

По данным источника «Известий», задержание может быть связано с задолженностью фрахтователю, которая числится за кораблем. Около 10 лет Институт океанологии сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition. Компания обанкротилась и перестала платить фрахтователю за топливо и солярку. Предположительно, за эти долги судно и было задержано в Дании.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.