«Известия» поговорили с учеными с задержанного в Дании «Академика Иоффе»

Экипаж задержанного в Дании российского судна «Академик Иоффе» дал эксклюзивный комментарий корреспонденту «Известий», которому удалось приблизиться к кораблю. По словам ученых, неизвестно, когда их точно смогут эвакуировать с судна.

«Может быть, в следующий понедельник», — указали они.

Участники экспедиции сообщили, что у них все в порядке, на судне достаточное количество провизии.

Также они отметили, что продолжают научную деятельность, несмотря на сложившуюся ситуацию. Ученые работают по два часа в день. Члены экипажа уточнили, что поддерживают связь с близкими.

В настоящее время корабль находится в порту Скаген, его можно увидеть с берега.

Судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство.

В августе 2018 года судно врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. На тот момент «Академик Иоффе» работал по договору фрахта на канадскую круизную компанию One Ocean Expeditions. В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

По предположению юриста Дмитрия Кваши, срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом зависит от решения суда и действий адвокатов по делу. Он описал два варианта развития событий, лучшее из которых могут реализовать защитники судовладельца.

В настоящий момент запасов еды, воды и топлива на «Академике Иоффе» хватит примерно на 60 дней. Изначально рассматривался вопрос о возможной эвакуации части экипажа, но до сих пор 23 ученых и 38 моряков пребывают на борту, с ними почти нет связи.

Научный руководитель Институт океанологии в беседе с «Известиями» Роберт Нигматулин пояснил, что решение о сдаче судна в аренду для туристических круизов было принято из-за высоких трат на его эксплуатацию. Он указал на то, что практика использовать для туризма суда подобного класса существует и в других странах. При этом, по мнению Нигматулина, лучше было бы использовать «Академик Иоффе» исключительно в научных целях.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

Эксклюзивный репортаж о задержании российского судна смотрите в итоговой программе РЕН ТВ «Добров в эфире» в воскресенье, 7 ноября, в 23:00