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Стало известно об объеме провизии на арестованном «Академике Иоффе»

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Запасов провизии на арестованном в датском порту Скаген «Академике Иоффе» хватит примерно на 60 дней. Об этом стало известно в субботу, 6 ноября.

Запасов еды, воды и топлива на принадлежащем российскому Институту океанологии имени П.П. Ширшова судне пока хватает еще примерно на два месяца. Изначально рассматривался вопрос о возможной эвакуации части экипажа, но до сих пор 23 ученых и 38 моряков пребывают на борту, с ними почти нет связи.

Российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судне, о чем сообщило российское посольство.

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Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

По предположению юриста Дмитрия Кваши, срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом зависит от решения суда и действий адвокатов по делу. Он описал два варианта развития событий, лучшее из которых могут реализовать защитники судовладельца.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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