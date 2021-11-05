Судно «Академик Иоффе» задержали по иску на $19 млн

Задержание российского судна «Академик Иоффе» в Дании, на борту которого находятся ученые из Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Сумма иска — $19 млн, сообщил 5 ноября РЕН ТВ.

Канадская компания One Ocean Expedition подала иск на $19 млн, из-за которого в датском порту Скаген было задержано российское судно «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны», уточняется в материале телеканала.

One Ocean Expedition некоторое время назад арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. Оно было одним из трех в распоряжении компании. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы и из-за задолженности перед фирмой-посредником, судно «Академик Иоффе» изъяли.

В одном из круизов судно село на мель, пассажиров пересадили на другое, а компании пришлось выплачивать пассажирам убытки на $6,5 млн. Девять рейсов были отменены.

В апреле 2019 года суда «Академик Иоффе» и «Академик Сергей Вавилов» были изъяты у One Ocean Expedition, их отправили в Россию. Из-за этого продажи круизов канадской компании рухнули, выполнить обязательства по оплате аренды последнего оставшегося судна она не могла.

One Ocean Expedition заявила, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

Российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

5 ноября морской биолог Дмитрий Борисов, который является замначальника экспедиции на задержанном российском судне, опубликовал серию снимков с «Академика Иоффе». Ученый показал изнутри каюту и коротко охарактеризовал обстановку на борту.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.