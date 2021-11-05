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Замначальника экспедиции опубликовал фото с задержанного «Академика Иоффе»

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Заместитель начальника экспедиции на «Академике Иоффе», морской биолог Дмитрий Борисов опубликовал в Instagram серию снимков, задержанного в Дании российского судна, принадлежащего Института океанологии им. П.П. Ширшова.

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Ученый показал изнутри каюту и коротко охарактеризовал обстановку на борту.

«Пока есть интернет и нет работы, покажу вам свою каюту на НИС «Академик Иоффе», — говорится в комментарии в соцсети, оставленном два дня назад.

Кроме того, биолог продемонстрировал проекты школьников, которые команда захватила в экспедицию: весы для взвешивания геологических образцов в условиях морской качки и систему учета рабочего времени на научном судне.

Ранее, 4 ноября, стали известны подробности задержания «Академик Иоффе». Инцидент произошел 1 ноября в датском порту Скаген на основании иска канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. События, которые легли в основу иска, произошли в 2019 году.

О задержании судна стало известно в четверг. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

Ранее в этот день первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук призвал власти Дании к скорейшему освобождению судна.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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