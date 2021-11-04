Появились детали задержания российского судна «Академик Иоффе» в Дании

Стали известны подробности задержания в Дании российского судна «Академик Иоффе», которое принадлежит Институту океанологии им. П.П. Ширшова. Инцидент произошел 1 ноября в датском порту Скаген на основании иска канадской компании One Ocean Expeditions Ltd.

События, которые легли в основу иска, произошли в 2019 году. Тогда круизная компания One Ocean Expeditions возила туристов в дорогие полярные туры в Арктику и Антарктиду на двух российских кораблях, которые были предоставлены ей в чартерное пользование через компанию-посредника, фрахтователя Terragelida Ship Management (TSM).

В октябре 2019 года, за месяц до начала туристического сезона, суда были отозваны владельцем. В итоге One Ocean осталась без лайнеров и с множеством уже купленных туристами путевок.

One Ocean Expeditions сначала обвинила российского владельца в нарушении контракта, но позже выяснилось, что компания не уплатила чартерную и топливную пошлину посреднику — Terragelida Ship Management, которая и расторгла контракт. TSM подала иск в Лондонский арбитраж о взыскании долга.

В ходе разбирательства оказалось, что канадская компания не выплачивала сотрудникам и экипажам заработную плату, а одно ее судно из-за этого было арестовано в Аргентине за долги.

В 2020 году компания подала иск о защите от банкротства.

Истец в настоящее время обвиняет российскую сторону из-за внезапного отзыва кораблей, считая это нарушением контракта, при этом Институт океанологии им. П.П. Ширшова никаких контрактов напрямую с One Ocean не заключал.

В 2018 году, как сообщало издание Vancouver sun, «Академик Иоффе» сел на мель в бухте Нунавут. Причиной стало неизученное морское дно. Так как кораблем управлял российский экипаж, канадская компания посчитала, что именно россияне виноваты в случившемся и что ремонт должен оплачивать владелец судна.

Согласно исковому заявлению One Ocean в Федеральном суде от августа 2019 года, капитан и команда шли на скорости семь узлов с «в лучшем случае только стандартными навигационными средствами глубинного зондирования», которые давали информацию только о глубине непосредственно под судном.

Для вывоза 102 пассажиров направили «Академика Вавилова», людей чартерными рейсами отправляли домой. Расходы составили $2,8 млн.

Остальные арктические походы судна были отменены, как и девять уже запланированных им антарктических рейсов. Пассажиров переводили на другие суда, а другим возвращали деньги. Ремонт судна обошелся в сумму более $6,5 млн.

О задержании судна стало известно ранее в этот день. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

Ранее в четверг первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук призвал власти Дании к скорейшему освобождению судна.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.