Первая ярмарка современного искусства SCAN FAIR открылась в Красноярске

В сердце Красноярска, на территории креативного кластера «Квадрат», 28 июня открылась первая сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR. Она объединила художников и галереи из Сибири, с Урала и Дальнего Востока. Столичных экспонатов в ней принципиально нет.

Проект подготовлен совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий и местной рестогруппой Berrywood Family. Основной целью проекта организаторы называют продвижение Красноярска как центра сибирского совриска (современного искусства).

«На первый взгляд может показаться, что современное искусство — это столичная тема, а в регионах направление развито слабо. По факту же нужны время и системная работа, чтобы сформировать зрительский интерес к современному искусству, сделать местную арт-сферу заметной, а работы художников продаваемыми», — сказал «Известиям» директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Всего на дебютную ярмарку подали более 400 заявок, фильтр-отбор прошли пять галерей и 41 художник. Их география обширна — от Владивостока и Улан-Удэ до Тары и Перми. Цены на произведения начинаются от 3 тыс. рублей и стремятся к 2,5 млн рублей, что делает SCAN FAIR доступной как для начинающих коллекционеров с низкой точкой входа на рынок, так и для опытных игроков.

Экспозиция представляет собой широкий спектр искусства на грани ремесла: здесь много текстиля, керамики и даже объектов из органики, ракушек. А еще не обошлось без иностранцев. Галерея из Владивостока AXA Gallery привезла художников из Южной Кореи — всего пять авторов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сибирское яство: первая арт-ярмарка регионов открылась в Красноярске