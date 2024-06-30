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Израиль продлил сотрудничество с палестинскими банками

Reuters: Израиль продлил сотрудничество с палестинскими банками
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Фото: ТАСС/Zuma
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Израиль продлил срок действия разрешения на сотрудничество с палестинскими банками с Западного берега реки Иордан. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщило агентство Reuters.

Срок действия разрешения истекал в конце июня. Оно позволяет израильским банкам обрабатывать платежи в шекелях за услуги и выплаты, в которых участвует Палестинская автономия.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, важно сохранить израильско-палестинские банковские отношения, чтобы обеспечить функционирование экономики Палестины на Западном берегу и в секторе Газа, а также улучшить ситуацию с безопасностью.

Палестинская экономика в значительной степени зависит от этих отношений для обработки транзакций, осуществляемых в израильских шекелях.

По информации Reuters, в 2023 году в палестинских банках было обменено около 53 млрд шекелей (примерно $14 млрд).

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В мае газета Financial Times со ссылкой на источники писала об угрозе экономической катастрофы на Западном берегу реки Иордан в случае, если Израиль не продлит действие разрешения на взаимодействие своих банков с палестинскими. Отмечалось, что палестинские финансовые институты обязаны взаимодействовать с Банком Израиля и другими кредитными организациями еврейского государства, поскольку расчеты на Западном берегу формально проводятся в шекелях.

Разрешение на эти транзакции дает возможность осуществлять платежи за жизненно важные услуги и оплату труда, а также облегчает импорт предметов первой необходимости.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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