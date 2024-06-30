Орбан представил новый альянс правых партий в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил новый альянс с ультраправой австрийской Партией свободы и главной оппозиционной партией Чехии «ANO», который, по его мнению, привлечет других политиков и станет крупнейшей правой фракцией в Европарламенте (ЕП). Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщило агентство Associated Press (AP).



Как отмечается, перед началом председательства Венгрии в Европейском союзе (ЕС) Орбан прибыл в Вену, где представил альянс «Патриоты за Европу», в который также входит его партия «Фидес — Венгерский гражданский союз».



«Европейцам нужны три вещи: мир, порядок и развитие. Но от брюссельских элит они получают войну, миграцию и стагнацию», — приводит агентство слова венгерского премьера.

Он также выразил надежду на то, что со временем новый альянс станет самой сильной группой правых в парламенте. При этом, как пишут авторы материала, чтобы успешно сформировать фракцию в новом парламенте, Венгрия, Австрия и Чехия должны привлечь в свой альянс депутатов как минимум еще из четырех стран ЕС.



Манифест альянса, подписанный лидерами трех партий, осуждает предполагаемые планы ЕС по созданию «европейского центрального государства» и обязуется «приоритезировать суверенитет над федерализмом, свободу над диктатом».

Выборы в Европарламент, состоявшиеся с 6 по 9 июня, в целом укрепили позиции правоконсервативных партий, хотя не в каждой стране они достигли равноценного успеха. При этом худший результат в своей истории в Германии получила партия канцлера Олафа Шольца СДПГ, набрав 13,9%. Во Франции победило правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получив 31,8% голосов и оставив «Возрождение» президента страны Эммануэля Макрона на втором месте. По результатам выборов во Франции распущено национальное собрание, в Бельгии правительство ушло в отставку.

В Германии ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место на выборах в Европарламент, набрав 15,9% голосов, большая часть которых пришла с востока страны. Первое место, как и пять лет назад, досталось консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30%. Антимигрантские правые партии значительно усилили свои позиции в Нидерландах, Испании и Греции. В Италии тоже уверенно лидируют правые во главе с правящей партией премьера Джорджи Мелони «Братья Италии». В ЕП она возглавляет ультраправую группу «Европейских консерваторов и реформистов».

Как отмечают эксперты, голосование в разных европейских странах в пользу правых вызвано недовольством текущей политикой правящих партий. Про выборы в ЕП говорят, что они являются показателем реальных настроений народов Европы.