В институте океанологии назвали причины сдачи для круизов «Академика Иоффе»

Высокие затраты на эксплуатацию судна «Академик Иоффе», арестованного в датском порту Скаген, заставили Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН решиться на его сдачу в аренду для туристических круизов. Об этом в воскресенье, 7 ноября, в беседе с «Известиями» рассказал научный руководитель института Роберт Нигматулин.

Ученый отметил, что такая практика велась с начала 2000-х годов.

«Мы не имеем права туристов возить, во-первых. Тут никаких не может быть разговоров. Мы его сдавали туристической фирме. Она за ним следила, она его содержала в очень хорошем состоянии, туристы же», — пояснил он.

По словам Нигматулина, измерения сотрудники института проводили в определенный период, когда судно шло летом на север в Канаду.

«Эксплуатация судна при научной деятельности — 1 млн рублей в день. Миллион рублей в день. И когда обратно возвращается опять мы там проводили. То же самое и на нашу зиму. Они уводили судно туда, к Антарктиде ближе и в общем тоже мы проводили. Но самое главное — оно содержалось в хорошем порядке», — подчеркнул собеседник канала.

Научный руководитель института указал на то, что практика использовать для туризма суда подобного класса существует и в других странах. При этом, по мнению Нигматулина, лучше было бы использовать «Академик Иоффе» исключительно в научных целях.

Российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судне, о чем сообщило российское посольство.

Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

По предположению юриста Дмитрия Кваши, срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом зависит от решения суда и действий адвокатов по делу. Он описал два варианта развития событий, лучшее из которых могут реализовать защитники судовладельца.

В настоящий момент запасов еды, воды и топлива «Академике Иоффе» хватит примерно на 60 дней. Изначально рассматривался вопрос о возможной эвакуации части экипажа, но до сих пор 23 ученых и 38 моряков пребывают на борту, с ними почти нет связи.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане