Стали известны детали финансового спора из-за судна «Академик Иоффе»

Научный руководитель Института океанологии им П.П. Ширшова, академик РАН Роберт Нигматулин 8 ноября рассказал «Известиям» подробности финансового спора института с канадской туристической фирмой One Ocean Expeditions, возникшего из-за судна «Академик Иоффе», которое было арестовано в датском порту Скаген.

Нигматулин сообщил, что институт сдавал судно в аренду One Ocean Expeditions. По его словам, компания следила за судном, содержала его в очень хорошем состоянии. Помимо этого российские ученые также отправлялись на «Академике Иоффе» на север, в Канаду, для проведения измерений в рамках своих исследований.

Как выяснили «Известия», турфирма решила взыскать с владельца судна средства, которые она потратила, чтобы вывести всех застрявших в Арктике туристов после того, как «Академик Иоффе» сел на мель в 2018 году.

«Мы знаем что истец — это канадская компания Ocean Expeditions, которая занимается туризмом, и эта компания имела договор в отношении судна с кипрской компанией Terragelida, но не с Институтом океанологии. Собственником судна является РФ. И на первый взгляд в отсутствие договора канадской компании и академии, то арест незаконный», — отметил президент Российской ассоциации Морского права (RUMLA), представитель России в Международном морском комитете Константин Краснокутский.

Судовладелец не должен нести ответственности за инцидент, так как ошибки капитана не было, заявили в НИИ океанологии.

Однако One Ocean Expeditions считает, что к инциденту привели действия экипажа, и утверждает, что Институт им П.П. Ширшова должен выплатить фирме компенсацию. Совет по безопасности транспорта Канады также встал на сторону турфирмы.

В своем отчете совет подчеркнул, что экипаж невнимательно следил за эхолотами, не заметил уменьшения глубины под килем, так как сигнализация эхолотов о малой глубине была отключена.

При этом есть вероятность, что Канада может выдвинуть претензии в отношении других российских судов.

Известно, что в суд Канады было подано ходатайство об аресте «Академика Вавилова», который принимал участие в тех же канадских круизах, и еще семи судов, принадлежащих Институту океанологии.

6 ноября первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук заявил, что находящихся на борту ученых могут репатриировать, если власти дадут на это разрешение в связи с коронавирусом. По его словам, это возможно, если судовладелец не внесет залог. В таком случае судно не сможет уйти вместе с экипажем и экспедицией.

5 ноября сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн.

One Ocean Expeditions некоторое время назад арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. Оно было одним из трех в распоряжении компании. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли.

В одном из круизов судно село на мель, пассажиров пересадили на другое, а компании пришлось выплачивать пассажирам убытки на $6,5 млн. Девять рейсов были отменены.

О задержании судна в датском порту Скаген стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.