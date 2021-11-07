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Опубликованы новые кадры с задержанным в Дании судном «Академик Иоффе»

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В распоряжении «Известий» 7 ноября появились новые кадры с задержанным в Дании российским судном «Академик Иоффе». Сейчас корабль находится в порту Скаген и его можно увидеть с берега.

«Вечером виден даже свет в каютах и на палубах. Подобраться к «Академику Иоффе» ближе можно только с воды. Команда на контакт по-прежнему не идет, и пока не ясно, покинут ли ученые и члены экипажа судно, чтобы пополнить запасы», — рассказал корреспондент «Известий».

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Российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна, о чем сообщило российское посольство.

В августе 2018 года судно врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. На тот момент «Академик Иоффе» работал по договору фрахта на канадскую круизную компанию One Ocean Expeditions. В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

По предположению юриста Дмитрия Кваши, срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом зависит от решения суда и действий адвокатов по делу. Он описал два варианта развития событий, лучшее из которых могут реализовать защитники судовладельца.

В настоящий момент запасов еды, воды и топлива на «Академике Иоффе» хватит примерно на 60 дней. Изначально рассматривался вопрос о возможной эвакуации части экипажа, но до сих пор 23 ученых и 38 моряков пребывают на борту, с ними почти нет связи.

Научный руководитель Институт океанологии в беседе с «Известиями» Роберт Нигматулин пояснил, что решение о сдаче судна в аренду для туристических круизов было принято из-за высоких трат на его эксплуатацию. Он указал на то, что практика использовать для туризма суда подобного класса существует и в других странах. При этом, по мнению Нигматулина, лучше было бы использовать «Академик Иоффе» исключительно в научных целях.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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