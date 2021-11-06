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В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»
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В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»

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Люди, привившиеся российской вакциной «Спутник V», смогут получить COVID-сертификат в Австрии после введения дополнительной дозы мРНК-вакцины. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в минздраве Австрии.

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«Можно сдать тест на нейтрализующие антитела, и при достаточном количестве антител путем введения одной дозы мРНК-вакцины можно получить действительный сертификат вакцинации», — рассказали ТАСС в ведомстве.

При этом в минздраве отметили, что во всех остальных случаях необходимо дождаться регистрации «Спутника V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Из-за рекордного роста числа заболевших COVID-19 в Австрии с 8 ноября введут дополнительные ограничительные меры. Для доступа в места общественного питания и заселения в гостиницы потребуется сертификат о вакцинации или справка о перенесенной болезни.

Днем ранее в итальянском минздраве сообщили, что граждане, ранее вакцинированные от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными EMA, смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины и после этого электронный COVID-сертификат (так называемый green pass). Для получения бустера с момента вакцинации не должно пройти более полугода.

2 ноября постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от инфекции продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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