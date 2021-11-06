В МИД России назвали темы переговоров с главой ЦРУ в Москве

Тема Украины поднималась в ходе визита в Москву главы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой большой Евразии», — рассказал он в беседе с «Интерфакс».

Как отметил замминистра, особого значения данной теме придавать не стоит.

«Мы такого рода сигналы многократно слышали от американцев раньше», — указал он.

Рябков также прокомментировал высказывание руководителя объединенного комитета, начальника штабов вооруженных сил США Марка Милли о том, что США не расценивают действия военных РФ вблизи границ с Украиной как агрессивные.

«Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам», — заявил замглавы ведомства.

5 ноября телеканал CNN писал, что Бернс приехал в Москву из-за якобы перемещений российских войск у границ Украины, которые серьезно беспокоят США. Как отметили журналисты, администрация американского президента Джо Байдена в последние дни активизировала усилия по деэскалации напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.

После переговоров в Москве глава ЦРУ поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить обстановку, сообщили источники телеканала. Также в Киев был направлен высокопоставленный чиновник Госдепартамента для поддержки этих усилий.

Уильям Бернс прибыл 2 ноября в Москву по поручению президента США Джо Байдена. Директор ЦРУ успел провести встречи с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором Федеральной службы безопасности Николаем Патрушевым.

В Кремле визит директора ЦРУ в Россию назвали важным, и уточнили, что президент Владимир Путин находится в Сочи, но о результатах переговорах с Бернсом информирован.

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» отметил, что Бернс — лучшая кандидатура для налаживания отношений между США и Россией. Эксперт пояснил, что Бернс стал главой американской делегации в Москве не случайно, так как подобные визиты в круг обязанностей главы ЦРУ не входят. Он уверен, что США стремятся наладить с Россией диалог и преодолеть трудности, в том числе благодаря знаниям Бернса о России.

1 ноября американское издание Politico представило спутниковые снимки «наращивания мощи» России у границ Украины, сделанные технологической компанией Maxar Technologies. Сосредоточение наземных войск зафиксировали вблизи российского города Ельня, располагающегося в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) Сергей Шаптала 5 ноября подтвердил информацию о том, что наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности, и назвала их «фейк-залпом».