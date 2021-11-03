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В Кремле назвали важным визит директора ЦРУ в Россию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 ноября прокомментировал приезд в Россию директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса.

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По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин сейчас находится в Сочи, поэтому не встретился с Бернсом. Однако переговоры с представителем США провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и доложил о результатах президенту.

«Важные контакты с руководителями наших спецслужб, президент получает все необходимые доклады», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что этот приезд важен для отношений США и РФ.

«Диалог на таком уровне и по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями», — подчеркнул Песков.

2 ноября Патрушев встретился с Бернсом в Москве. Стороны обсудили российско-американские отношения, отметили в Совбезе. Бернс по просьбе президента США Джо Байдена возглавляет высокопоставленную американскую делегацию. Она пробудет в российской столице 2 и 3 ноября.

Патрушев впервые встретился с Бернсом после его назначения на пост директора ЦРУ. До этого они встречались в 2013 году, когда американец исполнял обязанности государственного секретаря Соединенных Штатов.

Как напоминает «Газета.Ru», Патрушев также поддерживает отношения с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В 2021 году они провели шесть телефонных разговоров и один раз встретились.

В конце октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила готовность Москвы к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

7 октября Бернс заявил, что ЦРУ создаст подразделение для сдерживания некоторых стран, в том числе России и Китая. Как отметила Захарова, Вашингтон не скрывает, что для реализации данной «благородной цели» будет увеличен кадровый состав ЦРУ, тогда как за Китаем была усилена слежка. При этом Захарова обратила внимание на то, что Россия в данном докладе была упомянута среди угроз «вместе с терроризмом, КНДР и Ираном».

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