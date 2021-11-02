Патрушев встретился с директором ЦРУ Бернсом в Москве

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Об этом 2 ноября говорится в сообщении на сайте Совбеза.

«Стороны обсудили российско-американские отношения», — отметили в Совбезе.

По данным «Интерфакса», Бернс по просьбе президента США Джо Байдена возглавляет высокопоставленную американскую делегацию. Она пробудет в российской столице 2 и 3 ноября.

Патрушев впервые встретился с Бернсом после его назначения на пост директора ЦРУ. До этого они встречались в 2013 году, когда американец исполнял обязанности государственного секретаря Соединенных Штатов.

Как напоминает «Газета.Ru», Патрушев также поддерживает отношения с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В 2021 году они провели шесть телефонных разговоров и один раз встретились.

В конце октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила готовность Москвы к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

7 октября Бернс заявил, что ЦРУ создаст подразделение для сдерживания некоторых стран, в том числе России и Китая. Как отметила Захарова, Вашингтон не скрывает, что для реализации данной «благородной цели» будет увеличен кадровый состав ЦРУ, тогда как за Китаем была усилена слежка. При этом Захарова обратила внимание на то, что Россия в данном докладе была упомянута среди угроз «вместе с терроризмом, КНДР и Ираном».