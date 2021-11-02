Патрушев обсудил с главой ЦРУ Бернсом отношения России и США

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

«Стороны обсудили российско-американские отношения», — говорится в заявлении.

Это первая встреча Патрушева с Бернсом во главе ЦРУ. Ранее они контактировали в 2013 году, когда Патрушев прибыл с визитом в США. Бернс тогда занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря.

28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

Днем ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США планируют прекратить дипломатические связи с Россией. Также, по его словам, страна продолжает курс двойной враждебности — и по отношению к России, и по отношению к Китаю.

7 октября Бернс заявил, что в ЦРУ появится подразделение для сдерживания некоторых стран, в том числе России и Китая. Как отметила Захарова, Вашингтон не скрывает, что для реализации данной «благородной цели» будет увеличен кадровый состав ЦРУ, тогда как за Китаем была усилена слежка. При этом Захарова обратила внимание на то, что Россия в данном докладе была упомянута среди угроз «вместе с терроризмом, КНДР и Ираном».