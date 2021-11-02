Politico показала снимки «наращивания мощи» России у границ Украины

Спутниковые снимки «наращивания мощи» России у границ Украины, сделанные технологической компанией Maxar Technologies, представило американское издание Politico в понедельник, 1 ноября.

«Показано наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также сосредоточение наземных войск вблизи российского города Ельня недалеко от границы с Белоруссией. Подразделения, которые начали перебазироваться в конце сентября из других районов России, где они обычно дислоцируются, включают элитную Первую гвардейскую танковую дивизию», — сообщило издание.

Город Ельня располагается в Смоленской области, которая отделена от украинских границ территорией Брянской области. Населенный пункт, который упоминается в материале, граничит с Белоруссией.

Наблюдения экспертов, отмечается в американском издании, доказали: техника Четвертой танковой дивизии России была переброшена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от границ Украины. При этом в Кремле неоднократно напоминали, что российские военные меняют место дислокации на территории своей страны, и это внутреннее дело государства не должно беспокоить зарубежных коллег. В отличие от них, Россия у границ США военные учения с союзниками не проводит, тогда как американские военные силы пригнали в воды Черного моря эсминец USS Porter и флагман Шестого флота США USS Mount Whitney. Корабли будут участвовать во внеплановых секретных учениях.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.

Позднее, 1 ноября, Пентагон заявил о мониторинге ситуации на российско-украинской границе после сообщений о «необычной активности России».

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».