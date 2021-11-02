Директор ЦРУ встретится в Москве с рядом представителей властей РФ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс обсудит в Москве с представителями российских властей двусторонние отношения. Об этом 2 ноября заявили в посольстве США в Москве.

«Директор ЦРУ Бернс по просьбе президента США возглавляет высокопоставленную американскую делегацию, которая будет с визитом в Москве 2–3 ноября», — цитирует американских дипломатов «Интерфакс».

Ранее во вторник сообщалось о встрече Бернса с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Обсуждались отношения двух стран. Ранее они контактировали в 2013 году, когда Патрушев прибыл с визитом в США. Бернс тогда занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря.

В конце октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила готовность Москвы к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

7 октября Бернс заявил, что в ЦРУ появится подразделение для сдерживания некоторых стран, в том числе России и Китая. Как отметила Захарова, Вашингтон не скрывает, что для реализации данной «благородной цели» будет увеличен кадровый состав ЦРУ, тогда как за Китаем была усилена слежка. При этом Захарова обратила внимание на то, что Россия в данном докладе была упомянута среди угроз «вместе с терроризмом, КНДР и Ираном».