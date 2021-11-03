МИД РФ опроверг информацию о стягивании войск к границе с Украиной

Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 3 ноября, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен, в том числе по нам, но на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских СМИ относительно того, что Россия стягивает войска к границе с Украиной», — заявила Захарова.

По ее словам, информация о войсках РФ у границы с Украиной — «это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ».

Как отметила официальный представитель МИДа, снимки с «танками у границ Украины» в статьях американских газет оказались на самом деле спутниковыми фото территории близ города Ельня, расположенного весьма далеко от украинской территории. По ее словам, снимки взяты из TikTok, а к российской стороне за объяснениями так никто и не обращался.

Она отметила, что не удивится, если в ближайшее время в СМИ США будут опубликованы снимки какой-нибудь «танковой колонны из Т-34, естественно, у морских границ Белоруссии».

2 ноября была опубликована статья Politico, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии РФ вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако город находится у территории Белоруссии.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. РФ не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.