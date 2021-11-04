Политолог назвал главу ЦРУ Бернса лучшим посредником в диалоге РФ — США

Действующий глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс — лучшая кандидатура для налаживания отношений между США и Россией. Об этом в четверг, 4 ноября, в беседе с «Известиями» заявил американский политолог Брюс Маркс.

«Я знаю Уилла Бернса, он был послом США в России лет 10 назад, и я думаю, что Соединенные Штаты пытаются использовать его знания о России, его связи, чтобы преодолеть те трудности в отношениях, что у нас сейчас существуют. Поэтому, как мне кажется, это интересное решение — послать Уилла Бернса. Просто так главу ЦРУ не отправляют в Россию, а если и делают, то только по каналам безопасности», — поделился Маркс.

Политолог пояснил, что Бернс стал главой американской делегации в Москве не случайно, так как подобные визиты в круг обязанностей главы ЦРУ не входят. Он уверен, что США стремятся наладить с Россией диалог и преодолеть трудности, в том числе благодаря знаниям Бернса о России. Маркс напомнил, что делегацию могли бы возглавить госсекретарь Энтони Блинкен или вице-президент Камала Харрис. Но у Харрис нет особого опыта участия в значительных международных переговорах, касающихся России.

«Госсекретарь Блинкен и глава ЦРУ, наверное, две наиболее очевидные фигуры, которые могут приехать с визитом в Россию. Но, повторюсь, Уилл Бернс был послом в России, он прекрасно знает страну. Я лично с ним знаком, он хороший человек. И он именно та кандидатура, которую правильнее всего было отправить налаживать отношения с Россией», — добавил Маркс.

Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. Затем в администрации бывшего американского президента Барака Обамы занимал пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

Уильям Бернс прибыл 2 ноября в Москву по поручению президента США Джо Байдена. Директор ЦРУ успел провести встречи с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором Федеральной службы безопасности Николаем Патрушевым.

В Кремле визит директора ЦРУ в Россию назвали важным, и уточнили, что президент Владимир Путин находится в Сочи, но о результатах переговорах с Бернсом информирован.

В конце октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила готовность Москвы к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

7 октября Бернс заявил, что ЦРУ создаст подразделение для сдерживания некоторых стран, в том числе России и Китая. Как отметила Захарова, Вашингтон не скрывает, что для реализации данной «благородной цели» будет увеличен кадровый состав ЦРУ, тогда как за Китаем была усилена слежка. При этом Захарова обратила внимание на то, что Россия в данном докладе была упомянута среди угроз «вместе с терроризмом, КНДР и Ираном».