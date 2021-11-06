CNN: директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву предупредить Россию по Украине

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс приехал в Москву из-за якобы перемещений российских войск у границ Украины, которые серьезно беспокоят США. Об этом сообщили источники телеканала CNN с украинской и американской сторон 5 ноября.

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни активизировала усилия по деэскалации напряженности в отношениях между Москвой и Киевом. После переговоров в Москве Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить обстановку, сообщили источники телеканала. Также в Киев был направлен высокопоставленный чиновник Госдепартамента для поддержки этих усилий.

«Наращивание [вооружений] в сочетании с энергетическим шантажом действительно предполагает более агрессивную позицию России», — цитирует CNN советника Зеленского.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что «масштаб и размер подразделений, которые мы видим» с российской стороны, — «необычны».

Спутниковые снимки «наращивания мощи» России у границ Украины, сделанные технологической компанией Maxar Technologies, представило американское издание Politico в понедельник, 1 ноября. Сосредоточение наземных войск зафиксировали вблизи российского города Ельня, располагающегося в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) Сергей Шаптала 5 ноября подтвердил информацию о том, что наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности, и назвала их «фейк-залпом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что «перемещение нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации является исключительно нашим делом».