В Госдуме предложили новый способ подтверждения QR-кодов

В Госдуме предложили разрешить при использовании QR-кода предъявлять в качестве подтверждения личности вакцинированного не только паспорт, но и другие документы. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, не все граждане привыкли носить с собой оригинал паспорта, что затрудняет для них возможность прохода в места, которые в период пандемии коронавируса доступны лишь для переболевших и привитых.

«Это определенный момент свободы, потому что мы не каждый раз, выходя из дома, берем с собой паспорт. У нас иногда есть соответствующее удостоверение сотрудника органов власти, водительское удостоверение или студенческий билет, ну, или военный билет. Это очень удобно. На мой взгляд, это такой элемент демократии, если так можно сказать», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Выборного.

5 ноября власти Приморского края также приняли решение ужесточить антиковидные меры с 8 ноября. Местным жителям будет запрещено посещать без QR-кода парикмахерские, промтоварные магазины, сауны и салоны красоты. 3 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации были усилены антиковидные меры и в Иркутской области. Так, с 3 ноября по 5 декабря в регионе вводится режим самоизоляции невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет. Также с 8 ноября при посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код.

Кроме того, власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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