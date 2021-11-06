Прямой эфир
Общество
В России выявили 41 335 случаев коронавируса за сутки
Общество
Избитый в Новой Москве отец заявил, что перевез семью в «безопасное место»
Общество
Власти Астраханской области не будут продлевать нерабочие дни
Мир
Захарова назвала шокирующими сведения об избиении мигрантов на границах ЕС
Общество
В Госдуме предложили новый способ подтверждения QR-кодов
Спорт
Шлеменко объяснил оценку боя Бижамова человеческим фактором
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрыве на территории промзоны в Екатеринбурге
Общество
Опубликовано фото подозреваемых в расстреле мужчины в Химках
Спорт
Каскадер назвал постановочным «бесконтактный» нокаут в Грозном
Спорт
Федерация бокса России подала протест на судейство в бою Бижамова на ЧМ
Сюжет:

В Госдуме предложили новый способ подтверждения QR-кодов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме предложили разрешить при использовании QR-кода предъявлять в качестве подтверждения личности вакцинированного не только паспорт, но и другие документы. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
Почему бизнес заинтересован в ускорении темпов прививочной кампании

По его словам, не все граждане привыкли носить с собой оригинал паспорта, что затрудняет для них возможность прохода в места, которые в период пандемии коронавируса доступны лишь для переболевших и привитых.

«Это определенный момент свободы, потому что мы не каждый раз, выходя из дома, берем с собой паспорт. У нас иногда есть соответствующее удостоверение сотрудника органов власти, водительское удостоверение или студенческий билет, ну, или военный билет. Это очень удобно. На мой взгляд, это такой элемент демократии, если так можно сказать», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Выборного.

5 ноября власти Приморского края также приняли решение ужесточить антиковидные меры с 8 ноября. Местным жителям будет запрещено посещать без QR-кода парикмахерские, промтоварные магазины, сауны и салоны красоты. 3 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации были усилены антиковидные меры и в Иркутской области. Так, с 3 ноября по 5 декабря в регионе вводится режим самоизоляции невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет. Также с 8 ноября при посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код.

Кроме того, власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021