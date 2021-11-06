Роспотребнадзор рассказал о самом точном способе определить COVID-19

Наличие коронавирусной инфекции в организме невозможно определить без лабораторного тестирования. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная в субботу, 6 ноября.

Всё дело в том, пояснила она, что у коронавируса нет специфических симптомов, которые были бы присущи только ему. А различные респираторные симптомы — кашель, насморк и повышение температуры — есть и у гриппа, и у ОРВИ, и потому их так легко спутать. Так что только лабораторное тестирование поставит точный диагноз, рассказала эксперт «РИА Новости».

В то же время у «Дельта»-штамма, который сейчас наиболее распространен в мире, сохраняется способность поражать различные системы, органы и ткани. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Происходят и сосудистые поражения, и поражения нервных тканей», — приводит его слова «Российская газета».

То есть сейчас не так часто пропадают запахи и вкус, как это было​ при «дебюте» коронавируса, но отмечаются неврологические нарушения — у людей ухудшаются когнитивные способности.

«Газета.Ru» также пишет: ученые выяснили, что беременным женщинам обязательно надо вакцинироваться от COVID-19. Всё дело в том, что вирус быстро размножается в плаценте — это увеличивает риск преждевременных родов или даже внутриутробной гибели плода.

5 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство людей, привитых от коронавируса, переносят COVID-19 бессимптомно. В редких случаях у вакцинированных коронавирус развивается по типу легкого ОРВИ.

30 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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