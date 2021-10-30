Гинцбург назвал причину заболеваемости COVID-19 вакцинированными

Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Привитые заражаются, потому что при «Дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток», — приводит его слова «РИА Новости» 30 октября.

Он добавил, что вирус успевает проникнуть в клетки, так как уже через шесть-восемь месяцев после прививки у людей начинает падать титр антител, а сохранившиеся клетки памяти начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, «но получается уже поздно».

Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, уточнил Гинцбург.

Для того чтобы в крови постоянно был высокий уровень антител, раз в шесть месяцев необходимо ревакцинироваться, заключил эксперт.

29 октября врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе напомнил, что при вакцинации от коронавирусной инфекции важно пройти все этапы ввода препарата, в противном случае есть риск заболеть COVID-19.

Днем ранее врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил россиян, что риск заболеть повторно появляется у переболевшего COVID-19 через шесть месяцев.

По словам доктора медицинских наук, профессора, президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирины Шестаковой, в России среди циркулирующих штаммов вируса 98% приходится на штамм «Дельта». При этом она подчеркнула, что говорить о том, что подъем заболеваемости COVID-19 связан с появлением нового штамма, пока рано.

К варианту штамма «Дельта» был отнесен также AY.4.2, пять случаев заболевания которым зафиксировано в России.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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