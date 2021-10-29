Россиян предупредили о рисках при неполном цикле вакцинации от COVID-19

При вакцинации от коронавирусной инфекции важно пройти все этапы ввода препарата, в противном случае есть риск заболеть COVID-19. Об этом 29 октября рассказал врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

По его словам, необходимо следовать инструкциям от производителя препарата касаемо даты назначения второй прививки. Так, напомнил он, вакцинация «Спутником V» предусматривает ввод второго компонента через 21 день после первого.

«Официальная рекомендация производителя (вакцины «Спутник V». — Ред.) гласит, что второй компонент вакцины должен вводиться через 21 день. Это надо понимать как «не ранее чем через 21 день». <…> Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой», — отметил Чурадзе в беседе с радио Sputnik.

Затягивание со второй прививкой, добавил специалист, может существенно повысить риск заболевания коронавирусом. Чтобы завершить цикл вакцинации, необходимо проконсультироваться с врачом. Медицинский работник оценит состояние здоровья и примет решение о введении второго компонента.

«Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода. Тут нужно решать вопрос индивидуально, исходя из уровня антител, наличия постковидного синдрома и других осложнений», — заключил Борис Чурадзе.

28 октября главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что риск заболеть повторно появляется у переболевшего COVID-19 через шесть месяцев.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков 18 октября отметил, что темпы иммунизации россиян от коронавируса недостаточны, чтобы успешно бороться с распространением инфекции.

16 октября уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 45%. Вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла — 47,5 млн раз.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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