Проценко назвал вероятный срок повторного заражения коронавирусом

Риск заболеть повторно появляется у переболевшего COVID-19 через шесть месяцев. Об этом рассказал в четверг, 28 октября, главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев», — уточнил Проценко в интервью на телеканале «Россия 1».

В связи с этим, по его словам, гражданам, которые уже перенесли данное заболевание, рекомендовано через шесть месяцев вакцинироваться. Проценко добавил, что в обратном случае пациент рискует снова заболеть.

Кроме того, главный врач больницы № 40 в Коммунарке обратил внимание на то, что вакцинация является подготовкой иммунной системы ко встрече с вирусом. При этом он указал, что подавляющим числом пациентов, которые на данный момент находятся в больнице в Коммунарке, являются граждане, не прошедшие вакцинацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее в этот день также заявил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в регионе не были вакцинированы. Он добавил, что категории людей старше 50 и старше 60 болеют «очень серьезно», а те, кто не привился, болеют тяжело.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание на то, что иммунизация российским препаратом «Спутник V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания COVID-19 в принципе.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости. В Москве режим нерабочих дней вводится с 28 октября по 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.