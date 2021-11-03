Песков ответил на вопрос о вероятности продления нерабочих дней

Каких-либо решений по продлению ранее объявленных нерабочих дней пока не принималось, указом президента режим установлен до 7 ноября. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если будут другие решения, мы вас проинформируем. По состоянию на сегодня других решений не было», — сказал он.

По словам Пескова, специальных мероприятий у президента на этой неделе по борьбе с коронавирусом не запланировано. Правительство активно работает по этому вопросу, штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заседает регулярно, добавил Песков.

«Потом мнение докладывается президенту», — заключил он.

Ранее 3 ноября стало известно, что число летальных исходов из-за коронавируса в России составило 1 189 за сутки, это стало максимумом за все время пандемии. Всего с начала пандемии в стране от осложнений коронавируса умерли 242 060 человек.

В настоящее время в России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, о котором 20 октября объявил Владимир Путин. Регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

Ранее в этот день томский губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. Днем ранее продление нерабочих дней допустили в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Отмечалось, что окончательные решения будут приняты с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в указанных регионах.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ решили продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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