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Вучич заявил о важности России для энергобезопасности Европы

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Россия, которая в больших объемах поставляет газ в европейские страны, очень важна для энергетической безопасности Европы. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

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«Россия обладает большим политическим весом. Всё не сводится только к поставкам газа, роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы», — сказал он.

Также сербский лидер отметил, что вопрос заключения между Сербией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа будет обсуждаться 25 ноября на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 30 октября, в ходе саммита G20 российский лидер отметил, что кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная работа энергосектора. Москва выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь при этом исключительно экономическими соображениями, добавил он.

За день до этого представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, однако в то же время не предприняла шаги для его смягчения. Энергокризис произошел из-за совокупности различных факторов, отметил он.

27 октября Путин подчеркнул, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Он уточнил, что уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах за последние пять лет существенно снизился.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но позже снизилась до $600. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в случае холодной зимы в Европе.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) открылась в Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители мировых элит должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и перейти на зеленую энергетику.

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