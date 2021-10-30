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Глава МИД России и Франции обсудили ряд острых вопросов

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, а также события вокруг Ливии, Мали и иранскую ядерную сделку.

Об этом говорится в распространенном в субботу, 30 октября, сообщении МИД РФ по итогам встречи министров на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

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«Рассмотрена текущая ситуация на юго-востоке Украины, вокруг Ливии, Мали, международные усилия по перезапуску СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке — Ред.). Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес», — следует из материала.

Министры также подробно обсудили график дальнейших контактов и ряд двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах, говорится в распространенном сообщении.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отметила, что на полях саммита G20 у министра иностранных дел не запланирована встреча с с представителями США.

Захарова сообщила, что на 31 октября у Лаврова запланированы встреча с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, а также участие в различных мероприятиях.

Дипломат также отметила, что газовая тематика на двусторонних встречах с Лавровым, которые прошли в субботу, не обсуждалась.

Ранее в субботу сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову благодарность за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20.

Российский лидер также указал на совпадение позиций РФ и G20 по вопросам пандемии и экономики.

30 октября в Риме открылся двухдневный саммит «группы двадцати». В итальянскую столицу съехались лидеры крупнейших стран мира и главы ведущих международных организаций. На государства G20 приходится 60% населения Земли, 80% глобального ВВП и 75% мирового экспорта. Стороны обсудят наиболее острые проблемы всемирного масштаба, главными из которых определены климат на планете, здравоохранение и устойчивое экономическое развитие. Среди участников встречи лидеров G20 есть новички и старожилы.

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