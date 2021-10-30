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Глава ВОЗ выразил Лаврову благодарность за инициативу Путина о взаимном признании вакцин

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову благодарность за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20.

Об этом в субботу, 30 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Со стороны руководителя ВОЗ была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках G20 о взаимном признании вакцин… Это масштабный шаг будет вперед», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Ранее Гебрейесус встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Риме. На ней Лавров отметил важность включения российских вакцин от коронавируса в список одобренных организацией, говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Глава государства подчеркнул, что деятельность ВОЗ заслуживает всемирной поддержки. Кроме того, российский лидер напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.

29 октября представитель президента России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что страны «большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о том, что взаимное признание сертификатов о вакцинации существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан. Однако, по ее словам, пока на конкретные договоренности стороны не вышли.

27 октября Путин также указал на необходимость разработать процедуру совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам президента, Россия стремится внести реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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