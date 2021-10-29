На Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе

Возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе практически неизбежно, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев 29 октября, комментируя информацию о применении беспилотника Bayraktar в регионе.

Как считает Головачев, при ответных мерах со стороны республик Донбасса Украина должна решить, продолжить ей использовать дроны или отказаться от этой затеи. При этом, по его мнению, «если не устраивать новые налеты на Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР), в украинских войсках возникнет огромное разочарование».

«Значит, необходимо будет применять Bayraktar. Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями. <…> Впрочем, как я уже неоднократно писал, возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе практически неизбежно», — рассуждает Головачев в своей колонке для издания «Главред».

Кроме того, по его словам, применение ударного БПЛА против ДНР и ЛНР вызвало иррациональный и показной всплеск эйфории и огромный прилив патриотизма в Киеве.

«Тем не менее надо сохранять трезвую голову и подумать о последствиях этого шага. А они могут быть не столь однозначными и, как это часто бывает, не совсем такими, на которые рассчитывали его инициаторы», — заключил обозреватель.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от России и ее реакции на это событие, убежден он.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны украинской армии, это ответ на действия противника.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил применение дрона турецкого производства Bayraktar в Донбассе. Как следует из заявления ВСУ, украинских военнослужащих обстреляла батарея гаубиц Д-30. В ходе обстрела один солдат погиб, еще один был ранен.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что, как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.

При этом информацию о беспилотнике не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), ни в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.