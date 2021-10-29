Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar

Применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны украинской армии, это ответ на действия противника. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», — сказал он во время общения с журналистами в Одессе.

По словам главы государства, на Украине беспилотники и другое оружие «именно для защиты».

«Когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает» — подчеркнул Зеленский.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил применение дрона турецкого производства Bayraktar в Донбассе. Как следует из заявления ВСУ, украинских военнослужащих обстреляла батарея гаубиц Д-30. В ходе обстрела один солдат погиб, еще один был ранен.

Как, в свою очередь, заявили в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, украинская сторона за день до этого попыталась занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка.

27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.

Спустя день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Киев может намеренно тормозить работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, чтобы вернуть Донбасс силой. Россия призвала США, Германию и Францию как участников нормандского формата прекратить милитаризацию Украины, подчеркнула она.

При этом информацию о беспилотнике не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), ни в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.