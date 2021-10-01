Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз
Сюжет:

Маврикий отменил карантин для привитых «Спутником V» туристов из РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Привитым российской вакциной «Спутник V» туристам из РФ, прибывающим с пятницы, 1 октября, на Маврикий, не нужно будет проходить карантин, они могут свободного перемещаться по территории островного государства. Об этом сообщил представитель посольства РФ на Маврикии.

«Власти Маврикия с 1 октября сняли ограничения на передвижение туристов, привитых утвержденной на острове одной из восьми вакцин от коронавируса, среди которых и «Спутник V», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

Пробный Шарм: как изменятся цены на отдых в Египте с запуском чартеров
В отрасли оценили перспективы возобновления авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом

Он напомнил, что до этого разрешения путешественникам приходилось проводить двухнедельный карантин на территории отелей. Вместе с тем представитель посольства выразил надежду на начало выполнения прямых авиарейсов между Маврикием и городами России.

Российский оперштаб разрешил с 5 октября возобновить авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, а также с Гоа и Тенерифе. Также авиасообщение разрешили возобновить с Испанией по маршруту Москва–Тенерифе с частотой два рейса в неделю.

28 сентября правительство Гонконга (КНР) объявило о признании специальным административным районом российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. В российском генконсульстве уточнили, что из всех существующих на данный момент российских вакцин в Гонконге признается «Спутник V».

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021