Маврикий отменил карантин для привитых «Спутником V» туристов из РФ

Привитым российской вакциной «Спутник V» туристам из РФ, прибывающим с пятницы, 1 октября, на Маврикий, не нужно будет проходить карантин, они могут свободного перемещаться по территории островного государства. Об этом сообщил представитель посольства РФ на Маврикии.

«Власти Маврикия с 1 октября сняли ограничения на передвижение туристов, привитых утвержденной на острове одной из восьми вакцин от коронавируса, среди которых и «Спутник V», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что до этого разрешения путешественникам приходилось проводить двухнедельный карантин на территории отелей. Вместе с тем представитель посольства выразил надежду на начало выполнения прямых авиарейсов между Маврикием и городами России.

Российский оперштаб разрешил с 5 октября возобновить авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, а также с Гоа и Тенерифе. Также авиасообщение разрешили возобновить с Испанией по маршруту Москва–Тенерифе с частотой два рейса в неделю.

28 сентября правительство Гонконга (КНР) объявило о признании специальным административным районом российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. В российском генконсульстве уточнили, что из всех существующих на данный момент российских вакцин в Гонконге признается «Спутник V».

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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