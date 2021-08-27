Напавший на женщину с баллончиком треш-стример перенес 17 операций

Мать Евгения Дмитерко, которого арестовали по подозрению в нападении на женщину в Москве, рассказала, что жизнь ее сына кардинально изменилась после того, как его избили. После произошедшего Дмитерко перенес 17 операций и 23 года не выходил из дома. Об этом 27 августа рассказала родственница арестованного.

Как вспоминает мать треш-стримера, ей все указывали на гениальность сына и пророчили ему большое будущее.

«Мой сын — это не отморозок, который позволил себе такую дикую выходку. Это совсем другое. У него очень сложная судьба. <…> Получилось так, что мы жили в очень бандитском районе, там были группировки. Учителя недальновидно говорили: «Смотрите, какой Женечка, как он всё чудесно знает, какой он талантливый, а вы такие-сякие разгильдяи». Эти разгильдяи однажды собрались все вместе и сильно его избили», — рассказала женщина РЕН ТВ.

После избиения Дмитерко стал плохо видеть и долго не мог оправиться от шока. В какой-то момент мужчина решил уехать в Смоленскую область, чтобы жить там в одиночестве, пока не встретил скандально известного треш-стримера Shkilla (Шкилла).

«Он вернулся в Москву в другом сознании, хотел вернуться в общество. Его пригласили, и он поехал в Брянск. Есть такой Shkilla. Его все заметили, и он получил прозвище Маэстро. Его узнают на улице, у него есть своя аудитория», — рассказала мать подозреваемого.

Родственница Дмитерко добавила, что не знает, как искупить вину перед пострадавшей 55-летней москвичкой.

«Уважаемый и любимый человек сказал, он и сделал, он не думал, чем это закончится и в какой ужас он вляпался. Я в себя не могу прийти, в шоковом состоянии от этого. Я не знаю, как искупить вину перед этой женщиной», — добавила она.

25 августа три молодых человека, в том числе двое так называемых треш-стримеров, распылили содержимое перцового баллончика на случайную прохожую в столичном Измайловском парке.

На кадрах, опубликованных самими стримерами, видно, что один из молодых людей призывает товарищей «заливать ее перцем», после чего мужчина брызгает в сторону женщины из струйного газового баллона. Они громко смеются, пока женщина уходит.

27 августа Дмитерко арестовали на два месяца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как 27 августа рассказала сама пострадавшая, содержимое баллончика попало ей на нижнее веко и кожу лица. Москвичка добавила, что сначала молодые люди предлагали ей раздеться и лечь на рельсы, а после отказа напали с баллончиком.