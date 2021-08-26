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Треш-стримеры распылили перцовый баллончик на женщину в парке в Москве

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Три молодых человека, в том числе двое так называемых треш-стримеров, распылили содержимое перцового баллончика на проходящую женщину в столичном Измайловском парке. Видеозапись произошедшего была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как молодые люди сначала завязывают разговор с незнакомкой, заявляя, что они блогеры-миллионщики и предлагая ей заработать сначала 50 тыс. рублей, а затем и 100 тыс. за то, что она обнаженной ляжет на рельсы.

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В какой-то момент разговора с женщиной один из них призывает товарищей «заливать ее перцем», после чего один из мужчин брызгает в сторону женщины из струйного газового баллона. Молодых людей очень веселит происходящее и они громко смеются, пока пострадавшая женщина удаляется прочь.

В пресс-службе столичного главка полиции в четверг, 26 августа, РЕН ТВ сообщили, что по факту появившегося в соцсетях ролика проводится проверка. Устанавливаются все участники произошедшего.

Как уточнил Telegram-канал «Что там в Москве», к инциденту причастны треш-стримеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

В настоящее время стримеров задержали. В момент задержания блогеры вели прямой эфир.

23 июня председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о завершении разработки законопроекта о запрете треш-стримов. В апреле сенатор сообщал, что законопроект о запрете треш-стримов будет предусматривать административные штрафы до 600 тыс. рублей для совершивших правонарушение впервые при условии, что их действия не противоречат УК РФ.

В начале июля блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего во время онлайн-трансляции модель Алену Ефремову, приговорили к шести месяцам исправительных работ. Кроме того, блогера обязали выплатить избитой 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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