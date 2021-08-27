Треш-стримера арестовали после нападения на женщину с баллончиком

Треш-стримера Евгения Дмитерко, напавшего на москвичку с перцовым баллончиком, арестовали на два месяца. Соответствующее постановление 27 августа вынес Измайловский районный суд Москвы.

Дмитерко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Три молодых человека, в том числе двое так называемых треш-стримеров, распылили содержимое перцового баллончика на случайную прохожую в столичном Измайловском парке вечером 25 августа.

На кадрах, опубликованных самими стримерами, видно, как они сначала завязывают разговор с женщиной. В какой-то момент один из молодых людей призывает товарищей «заливать ее перцем», после чего один из них брызгает в сторону женщины из струйного газового баллона. Они громко смеются, пока женщина уходит.

На следующий день по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Стримеров задержали.

Как 27 августа рассказала сама пострадавшая, содержимое баллончика попало ей на нижнее веко и кожу лица. Москвичка добавила, что сначала молодые люди предлагали ей раздеться и лечь на рельсы, а после отказа напали с баллончиком.

В пятницу юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя случай нападения пранкеров на женщину в Москве, допустил и уголовную, и административную ответственность для них.