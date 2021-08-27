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На пранкеров с перцовым баллончиком завели уголовное дело

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Уголовное дело возбудили по факту хулиганских действий мужчины, который распылил перцовый баллончик в сторону женщины в Измайловском парке в Москве. Об этом в четверг, 26 августа, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры

«Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Москвы на контроль», — гласит сообщение.

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В результате хулиганства пострадала 55-летняя москвичка с инвалидностью.

РЕН ТВ опубликовал видео с моментом нападения. По данным телеканала, имена преступников — Евгений Дмитерко и Игорь Малихов.

Три молодых человека, в том числе двое так называемых треш-стримеров, распылили содержимое перцового баллончика на случайную прохожую в столичном Измайловском парке вечером 25 августа. На кадрах, опубликованных самими стримерами, видно, как они сначала завязывают разговор с женщиной, представляясь блогерами-миллионщиками и предлагая ей заработать сначала 50 тыс. рублей, а затем и 100 тыс. за то, что она обнаженной ляжет на рельсы. В какой-то момент один из молодых людей призывает товарищей «заливать ее перцем», после чего один из них брызгает в сторону женщины из струйного газового баллона. Они громко смеются, пока женщина уходит.

Позднее этим вечером полицейские задержали стримеров, в момент задержания они вели прямой эфир. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Свой поступок задержанные объяснили желанием прославиться.

Юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя случай нападения пранкеров на женщину в Москве, допустил и уголовную, и административную ответственность для них.

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