Юрист прокомментировал нападение пранкеров на женщину в Москве

Юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя случай нападения пранкеров на женщину в Москве, допустил и уголовную, и административную ответственность для них.

В беседе с Life.ru в четверг, 26 августа, юрист выразил уверенность в том, что правоохранительные органы дадут действиям стримеров соответствующую оценку.

«Здесь может быть возбуждено и уголовное дело, если женщина ослепнет. Ситуация эта просто так не останется, и граждане эти понесут ответственность. Здесь весь состав преступления налицо», — отметил Бородин.

Он уточнил, что рассматриваться может как уголовная, так и административная ответственность. По словам эксперта, баллончик был применен умышленно, пишет RT.

Юрист также намерен направить официальные запросы в Роскомнадзор, чтобы аккаунты так называемых треш-стримеров заблокировали.

Три молодых человека, в том числе двое так называемых треш-стримеров, распылили содержимое перцового баллончика на случайную прохожую в столичном Измайловском парке вечером 25 августа. На кадрах, опубликованных самими стримерами, видно, как они сначала завязывают разговор с женщиной, представляясь блогерами-миллионщиками и предлагая ей заработать сначала 50 тыс. рублей, а затем и 100 тыс. за то, что она обнаженной ляжет на рельсы. В какой-то момент один из молодых людей призывает товарищей «заливать ее перцем», после чего один из них брызгает в сторону женщины из струйного газового баллона. Они громко смеются, пока женщина уходит.

Как отмечает телеканал «360», зрители стрима не поддержали выходку блогеров. Многие предлагали встретиться и повторить приставания с ними, более физически подготовленными, а некоторые пообещали сообщить о случившемся в прокуратуру. После этого ролик был удален.

Позднее этим вечером полицейские задержали стримеров, в момент задержания они вели прямой эфир. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Как пишет НСН, свой поступок задержанные объяснили желанием прославиться.

Агентство городских новостей «Москва» отмечает, что пострадавшей москвичке 55 лет, она является инвалидом.

Как пишет РЕН ТВ, в настоящее время полиция ищет организатора треш-стрима Репейника, или Игоря Малихова. Его адрес и телефон известны правоохранителям.